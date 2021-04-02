Барнаул, , 07:18 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 2 апреля от коронавируса привились 96 309 человек (+4077 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 28 665 человек (+2573 за сутки) получили первую прививку и 67 644 человека полностью привиты (+1504 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак».

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