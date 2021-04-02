Токио, , 07:43 — REGNUM В Японии от COVID-19 к настоящему времени привили менее одного процента населения. Об этом со ссылкой на статистику Министерства здравоохранения, труда и благосостояния 2 апреля сообщает газета Nikkei.

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Всего в Японии по состоянию на 31 марта было сделано около 1,3 млн прививок, но необходимые для получения полноценного иммунитета две дозы пока получили только 125 тысяч человек. Скорость вакцинации в стране в настоящее время составляет порядка 50 — 70 тысяч прививок в день. Издание отмечает, что в США в сутки вакцину получают около трёх миллионов человек.

Напомним, что в Японии в настоящее время продолжается вакцинация от COVID-19 4,8 млн медицинских работников. С 12 апреля в стране должны начать прививать около 36 млн жителей Японии старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии прорабатывает возможность создания структуры, которая позволила бы жителям выбирать, каким препаратом они хотят пройти вакцинацию от COVID-19.

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