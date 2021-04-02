Копейск, Челябинская область, , 07:16 — REGNUM В Копейске Челябинской области уничтожили более 18 кг. наркотиков. Они ранее были вещественными доказательствами по 49 уголовным делам, сообщает региональное УМВД.

Отрава была сожжена в печи одного из местных предприятий. Среди них марихуана, героин и синтетические вещества.

Уничтожение прошло в присутствии представителей комиссии, в состав которой входят сотрудники здравоохранения, полиции, городского отдела экологии и природопользования, а также муниципального управления по имуществу и земельным отношениям, добавили в пресс-службе главка МВД.