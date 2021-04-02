Благовещенск, , 07:11 — REGNUM В Приамурье загорелась кровля здания кардиохирургического центра в Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Пожарные расчёты прибыли на место происшествия по повышенному рангу сложности и приступили к эвакуации персонала и пациентов.

В тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в детской больнице города Альметьевска произошел пожар. Информация о возгорании поступила в 14:43 (мск) 31 марта.

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