Барнаул, , 07:09 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2716 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 489 человек, +22 за последние сутки) и ОРВИ (27 102 человека, +65 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 253 (-7 за последние сутки), из них 95 (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2296 детей (+8 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 330 человек, +94 за последние сутки) новый вирус победили 42 374 человека (+76 за последние сутки).

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