Бандар-Сери-Бегаван, , 07:09 — REGNUM Султан Брунея Хассанал Болкиах привился первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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По ее данным, султан вакцинировался в королевском дворце Истана Нурул Иман. После получения первой дозы препарата Болкиах объявил о начале всеобщей вакцинации в стране. Прививать население Брунея будут в несколько этапов.

В первую очередь в султанате начнут прививать медицинских работников. Затем вакцинацию расширят и на другие группы населения. Отмечается, что к использованию в Брунее одобрены американская вакцина Pfizer, британская AstraZeneca и китайский препарат Sinovac.

По последним данным, в Брунее с начала пандемии выявили 213 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом за последние 330 дней в королевстве не фиксировалось случаев локального распространения инфекции. От осложнений COVID-19 в Брунее умерли три человека.

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