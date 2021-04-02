Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Чувашии 11-летний новочебоксарский школьник, который упал с крыши 25-этажного дома, пошёл на поправку. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Отмечается, что медики боролись за жизнь ребенка несколько недель, сейчас он «пошёл на поправку», ему «стало лучше». В администрации сообщают, что медицинские работники продолжают наблюдение за состоянием мальчика, так же с ним работают психологи.

Напомним, ЧП произошло 18 марта в Новочебоксарске, вызвав большой резонанс. Ребёнок упал с крыши 25-этажного дома на припаркованную у дома грузовую «Газель», что значительно смягчило падение. Школьника в очень тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где сделали операцию, а через несколько дней перевели в отделение травматологии.

Как сообщало ИА REGNUM, Глава Чувашии Олег Николаев оценил происшествие как «чрезвычайную ситуацию», прокуратурой Чувашии по данному факту была инициирована проверка.

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