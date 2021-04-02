Варшава, , 07:05 — REGNUM Польские военные не имеют отношения к провокациям в районе работ по достройке газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении Оперативного командования вооруженных сил Польши, опубликованного 1 апреля в Twitter.

В сообщении утверждается, что Варшава соблюдает международное законодательство. Однако, в ведомстве признали, что польские военные подразделения проводят регулярные патрульные и разведывательные рейсы в Балтийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава ожидает от США и стран западной Европы «более жесткого давления» на «Северный поток — 2».

1 апреля директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что в зоне строительства указанного газопровода наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов, которая носит провокационный характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Оператор СП-2 заявил об активности военных кораблей в зоне строительства