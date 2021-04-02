Хабаровск, , 07:04 — REGNUM В Хабаровске завершилось расследование уголовного дела в отношении преступной группы, состоящей из троих мужчин и четырёх женщин. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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В ходе следствия было установлено, что в декабре 2019 года ОПГ арендовала помещение в Центральном районе краевой столицы, установила видеонаблюдение и 63 игровых автомата.

14 июля 2020 года правоохранители провели обыск в игорном заведении — были изъяты деньги, компьютеры, игровые автоматы и средства связи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы подпольного казино в центре Петербурга — в квартире муниципального депутата Олега Калядина — получили условные сроки.