Токио, , 06:59 — REGNUM Кубок мира по прыжкам в воду, проведение которого было запланировано в Токио в середине апреля, могут отменить из-за ситуации с COVID-19. Об этом со ссылкой на Международную федерацию плавания 2 апреля сообщает агентство Kyodo.

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Соревнования, которые должны были пройти в японской столице с 18 по 23 апреля, также являлись финальным этапом квалификационного отбора на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коронавируса были отменены финальные отборочные соревнования по боксу. Окончательный список боксёров, которые поедут на Олимпиаду в Токио, будет определён согласно рейтингу.

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