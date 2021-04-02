Чебоксары, , 06:54 — REGNUM Главный корпус Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Чебоксарах начал работать в плановом режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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БСМП с начала пандемии стала одним из главных ковидных стационаров республики. В основном корпусе развернули 275 коек. С учётом снижения выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией приостановили с 15 марта.

1 апреля стационарные отделения вернулись в плановый режим работы. Накануне здесь провели масштабную дезинфекцию и генеральную уборку.

По данным министерства здравоохранения, в Чувашии развёрнуто 1120 коек для лечения пациентов с коронавирусом, в настоящее время в ковидных стационарах находятся свыше 800 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 22 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 20 834 человека (или 91,23%), скончались 1224 человек.

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