Киров, 2 апреля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В арбитраж Кировской области поступили два банкротных иска от ФНС России, которые адресованы ООО «Кировский весовой завод» и ООО «Завод Вяткакранкомплект». Оба дела пока к производству пока не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Оба исковых заявления налогового органа поступили в суд 31 марта 2021 года. К ООО «Кировский весовой завод» у ФНС претензии на сумму 712 171,08 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, данное предприятие создано в мае 2018 года для ремонтных работ в сфере электронного и весового оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец и директор — Иван Попов.

Второй иск был адресован ООО «Завод Вяткакранкомплект», к которому предъявлена задолженность в размере 1 539 576,5 рубля. Это юрлицо учреждено в феврале 2017 года. Владелец и директор — Станислав Дорофеев. Налоговая служба требует обанкротить это ООО как отсутствующего должника.