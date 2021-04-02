Киев, 2 апреля, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Продажа Россией электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 1 апреля в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По мнению парламентария, уничтожение украинских шахт и остановка ТЭЦ якобы происходит из-за действий РФ.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», — сказал депутат.

Волынец призвал отказаться от поставок электроэнергии из России и Белоруссии, поскольку, как он утверждает, у Украины есть свои «серьезные мощности». Парламентарий также выразил мнение, что белорусское и российское электричество — это одно и то же.

Он напомнил про слова президента Литвы Гитанаса Науседы, обратившегося к Раде с просьбой прекратить закупки Киевом электроэнергии у Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Украина начала импорт российской и белорусской электроэнергии, чтобы не допустить веерных отключений и прочих кризисных мероприятий в условиях крайне низких запасов угля. При этом 19 марта украинское министерство энергетики в очередной раз подтвердило планы Киева полностью отказаться от закупок электроэнергии у России и Белоруссии.