Асбест, Свердловская область, , 06:45 — REGNUM В Асбесте Свердловской области 48-летний мойщик машин получил срок за гибель своей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в ночь на 9 апреля 2020 года он расписал алкоголь со своим гостем. Последний стал оказывать знаки внимания сожительнице хозяина, а когда ушёл, то гражданин до смерти избил женщину.

Суд назначил ревнивцу девять лет колонии строгого режима. Как отмечает глава пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых, также он избил и мужчину, оказывавшего его даме знаки внимания и пригласившего её на медленный танец. Юлить он не стал и во всём признался силовикам.