Каракас, , 06:41 — REGNUM Двое венесуэльских военнослужащих подорвались на мине у границы с Колумбией, сообщает пресс-служба министерства обороны Венесуэлы.

Сообщается, что вооруженные силы Боливарианской Республики проводили операцию против вооруженных боевиков в районе границы с Колумбией. В результате взрыва мины погибли двое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что в ходе спецоперации военным удалось выявить девять лагерей с боевиками, которые также занимались изготовлением наркотических веществ из коки. В результате операции были убиты девять преступников, еще 31 задержали.