2 апреля 2021 | Время чтения 13 мин

Чувашия планирует отдать в концессию тепловые сети Чебоксар и Новочебоксарска: параметры, прогноз по инвестициям и тарифные последствия

Наталия Николаева, , 10:44 — REGNUM 5 апреля в Чувашии завершается приём заявок на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Чебоксар, в концессию также планируется отдать тепловые сети и котельные Новочебоксарска — в случае прихода инвестора это коснётся половины жителей Чувашии. Единственно известным на данный момент потенциальным инвестором является ПАО «Т Плюс» (филиал в Марий Эл и Чувашии), соглашение с которым может быть подписано 1 мая — в завершение отопительного сезона. Объём вложений оценивается в 15,8 млрд рублей.

Теплотрасса Павел Редин © ИА Красная Весна

Чебоксарские власти ссылаются на критическую изношенность сетей и сверхнормативные потери, что наиболее наглядно показал рост аварий этой зимой, которая выдалась аномально холодной: число аварийных ситуаций выросло с 452 до 655, теплопотери муниципальной «Теплосети» оцениваются почти в 23%. Чувашские власти уверяют, что в результате концессии будет обеспечено «повышение показателей надёжности и энергоэффективности» теплоснабжения, обещая, что среднее изменение платы «не превысит индекс роста потребительских цен».

Однако чебоксарцы воспринимают это настороженно, вспоминая скандальную историю с ООО «Коммунальные технологии» (КТ, ныне банкрот), которому отдали в аренду сети города и которое последние годы срывало объём ремонтных работ. Хотя в тарифах закладывалась инвестиционная составляющая, и жители платили, что называется, по полной. При этом КТ регулярно судилось с властями из-за тарифов, считая их заниженными.

О том, насколько горожан тревожит этот вопрос, свидетельствуют публичные слушания в Чебоксарах, которые прошли в будний день в 9 утра без широкого анонсирования: зал был полон. Жители высказывали мнение, что в результате концессии «вся нагрузка опять ляжет» на горожан, некоторые оценили текущую ситуацию с состоянием тепловых сетей как «беспредел», более критично настроенные опасались, что грядущая концессия может привести к«переделу собственности». Вспоминали и Саратовскую область, где прокурор поручил проверить соблюдение законодательства саратовским филиалом ПАО «Т Плюс» в части начисления жителям Саратова платы за тепло и горячее водоснабжение.

Что включает в себя концессия

Концессию планируется заключить на 25 лет, с 2021 по 2045 год, с передачей тепловых сетей и котельных Чебоксар и Новочебоксарска, общий объём средств оценивается в 15,8 млрд рублей. Власти ссылаются на то, что в настоящее время в Чебоксарах 58% тепловых сетей старше 20 лет, в Новочебоксарске — 78%. Заявляется, что «Т Плюс» готово реконструировать в Чебоксарах все тепловые сети, в Новочебоксарске — 75%.

В Чебоксарах по концессионному соглашению предлагает передать в эксплуатацию все 46 котельных, 38 ЦТП и насосных станций, 686 км сетей отопления и горячего водоснабжения. По данным властей, концессионеру предлагается обновить все 686 км тепловых сетей, автоматизировать оставшиеся 33 котельные, модернизировать все ЦТП, вывести из эксплуатации шесть котельных и построить семь новых газовых котельных, в том числе четыре — в Заволжье.

По расчётам чиновников, через 25 лет на 52% снизятся потери тепловой энергии в сетях, на 65% сократится количество порывов сетей, на 10% уменьшится расход природного газа на генерацию 1 Гкал тепловой энергии.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

«Этот процесс [концессия] должен уменьшить аварийные ситуации. К сожалению, у нас из года в год количество аварийных ситуаций только увеличиваются. Это доставляет неудобства жителям, а мы зачастую вынуждены действовать в авральном порядке, чтобы укладываться в нормативные сроки ремонта. Очевидно, чтобы этих аварий не случалось, прежде всего, необходимо провести ремонтные работы», — заявил глава Чувашии Олег Николаев.

При этом руководитель республики заметил, что важно добиться, чтобы планы по реконструкции не отразились на карманах жителей республики. Однако как раз о росте тарифов говорится не так много, как хотелось бы: нет прогнозной раскладки на предстоящие годы ни в абсолютных цифрах, ни в процентном соотношении.

Текущее состояние тепловых сетей

На публичных слушаниях заместитель директора МУП «Теплосеть» Максим Иванов отметил, что в Чебоксарах 32 котельные функционируют более 50 лет, «расчётный износ оценивается в 84%», износ тепловых сетей — 81%.

«До 2018 года эксплуатацией сетей занималось ООО «Коммунальные технологии» (в 2018 году договор аренды расторгнут, предприятие признано банкротом, сети передали МУП «Теплосеть», — прим. ИА REGNUM). Во многом состояние теплосетей города связано с деятельностью этой компании, а именно — что данное юридическое лицо своевременно не вкладывалось в обновление сетей и текущий, капитальный ремонт», — сказал докладчик.

Объекты теплоснабжения. Данные мэрии Чебоксар Cap.ru

По его словам, нормативный срок эксплуатации сетей составляет 25 лет, то есть в год надо менять 4% сетей в городе, или 27,4 км. Если «Коммунальные технологии» ремонтировали в среднем 10 км сетей в год, то «Теплосеть» в 2019 году отремонтировала 17 км, в 2020-м — 23 км за 96 млн рублей.

«Спрогнозировали динамику аварийности. При сохранении существующих темпов ремонта с 2021 года по 2035-й средний возраст изношенности сетей повысится с 25 до 37 лет. И если ничего не менять, то будет расти аварийность», — сказал Иванов.

По его словам, в 2019 году было зарегистрировано 452 аварийные ситуации и отключения, в 2020 году — 655, а теплопотери в сетях составляют 22,9%.

Ремонтные работы. Данные мэрии Чебоксар Cap.ru

Ветераны коммунального комплекса вспоминали, как до прихода «Коммунальных технологий» ремонтировали почти 50 км сетей в год, какой был «мощный цех у муниципального предприятия, в каждом районе были токарные станки для мелкого ремонта, а теперь потеряли производственную базу, станочный парк порезан на металлолом».

Что будет с тарифами

Самый болезненный вопрос — тарифный. И чиновники, и концессионер сразу дали понять бессмысленность разговоров о снижении тарифов. Но как о большом одолжении говорили о том, что «заморозят» на два года тарифы для потребителей МУП «Теплосеть».

Это связано с тем, что потребители в зоне ответственности муниципального предприятия (северо-западный и юго-западные районы) платят на 12% больше, чем клиенты филиала «Т Плюс» (центр города и новоюжный район, где проживает 60% горожан), — в отопительный сезон 1800 и 1600 рублей соответственно (с НДС).

«У вас неверная информация. У нас двухкомнатная квартира в новоюжном районе, мы только за отопление платим по 4 тыс. рублей», — возмутился кто-то в зале.

Тарифные последствия. Данные мэрии Чебоксар Cap.ru

На что Максим Иванов пояснил, что это средняя цена в целом по отопительному сезону. И если переводить в рубли, то сейчас разница для владельцев двухкомнатных квартир площадью 46 «квадратов» в северо-западном районе и новоюжке» составляет 290 рублей. Данную разницу коммунальщики объясняют тем, что себестоимость тепла на ТЭЦ значительно ниже, чем в котельных, к тому же тепло для «Т Плюс» не единственный источник выручки, а «побочный продукт» при выработке электроэнергии.

«Если мы будем повышать тарифы до предельного индекса, который нам позволяет правительство России, а это 5,2% в год, то через семь лет разница в тарифах составит 24,6%, и разница в той же двушке будет не 290 рублей, а 700 рублей», — сказал Максим Иванов.

«Мы с вами понимаем, что есть люди, которые могут платить за тепло в повышенном темпе, — сказал докладчик, на что в зале заметили, что такие люди «работают в администрации», — а есть люди, которые не могут».

По его словам, концессионер хочет за 14 лет выравнять плату для потребителей до единого тарифа при ежегодном росте «не более 4%».

При этом первые два года предлагается повышать расходы за тепло только для жителей новоюжного района, «заморозив» на два года тарифы для потребителей «Теплосети». На предложение о том, чтобы пойти навстречу горожанам и снизить тарифы для жителей северо-западного района до уровня цен в «новоюжке», власти и концессионер, помявшись и переглянувшись друг с другом, ответили отказом.

Прогноз по износу теплосетей. Данные мэрии Чебоксар Cap.ru

«Что будет концессии, что не будет — всё равно тариф будет расти», — флегматично заметил директора филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков.

«Если бы мы сегодня ничего не делали, то в зоне «Теплосети» тариф бы рос в пределах 5,2%, а «Т Плюс» — на 3,5%. Чтобы поддержать граждан, есть бюджетное субсидирование. В любом случае тарифы будут повышаться», — отрезал вице-мэр Чебоксар Владимир Филиппов, прервав дискуссии.

Тарифы: пути решения проблемы

Один из вариантов решения — бюджетные вложения. По расчётам мэрии, ежегодно в течение 15 лет на это потребуется 490 млн рублей. Чебоксарские чиновники открещиваются от таких расходов, традиционно ссылаясь на отсутствие средств. По словам Владимира Филиппова, «сейчас мы имеем возможность вкладывать порядка 190 млн рублей за счёт существующих тарифных источников». Чиновник грозил, что если бы зима была тёплой, а не холодной, то «Теплосети» получили бы 200 млн рублей убытка.

Им вторят в самой «Теплосети», отмечая, что для безубыточной работы предприятия средний тариф надо повысить до 2 тыс. рублей, но он «неподъёмен даже для нас как для жителей города Чебоксары».

Объем инвестиций. Данные мэрии Чебоксар Cap.ru

К несчастью, продолжали сетовать чиновники, в Чувашии нет государственных программ в части теплоснабжения, а на уровне Федерации они касаются только малых городов. И обе стороны спасение видят в государственно-частном партнёрстве, которое в части тарифов в конечном итоге приводит к методу альтернативной котельной.

«Условно говоря, вместо старой котельной берём новую с учётом кредита на десять лет с процентами и получаем тариф альтернативной котельной, куда включены все затраты. Это модель, при которой тариф по теплу в принципе расти не должен, мы понимаем, что за этот тариф мы можем построить новую котельную. У МУП «Теплосети» тариф, в принципе, идентичен тарифу альтернативной котельной, то есть действующий тариф должен позволять построить новую котельную. Но есть один большой минус: он не учитывает протяжённость сетей. Получается, что чем более протяжённые сети, тем менее правдивый этот тариф», — пояснил Максим Иванов.

Поэтому в декабре 2020 года принято решение об отношении Чебоксар к ценовой зоне теплоснабжения. Было отмечено, что при включении концессионера через 14 лет в Чебоксарах «будет одинаковый тариф на тепловую энергию, и он будет равен тарифу на альтернативную котельную».

«В этом подходе соблюдаются принципы социальной справедливости, и эта модель позволяет безболезненно, без существенного роста тарифов получать дополнительные средства для реализации инвестиционных программ», — уверен заместитель директора «Теплосети».

Штрафы для концессионера

Несколько раз поднимался вопрос о том, кто и как будет контролировать выполнение концессионных обязательств и как не допустить «дубль 2» после истории с «Коммунальными технологиями», которые работали без должного контроля со стороны чиновников. Выяснилось, что в мэрии не определили ответственных лиц, а в «Теплосети» все надежды возлагают на штрафные санкции, предусмотренные в проекте договора.

Максим Иванов отметил, что в проекте есть две категории штрафов. Если концессионер сорвёт сроки ремонта и реконструкции сетей, например, на 100 млн рублей, то его оштрафуют на 4,5 млн рублей. При этом штраф не освобождает его от обязанности выполнить весь объём ремонтных работ.

«Если и после штрафа не выполнит, то идём по пути расторжения концессионного соглашения», — сказал замдиректора «Теплосети», отметив, что вторая категория штрафных санкций — недостижение показателей эффективности по итогам 25 лет работы.

Что будет с работниками и имуществом «Теплосети»

В настоящее время на муниципальном предприятии трудятся 998 человек. По словам председателя профсоюза «Теплосети» Олега Краснова, из них под сокращение попадают 163 человека, остальные переходят в «Т Плюс».

«На улице окажутся люди с изменением должности — старшие мастера, у вас [ПАО «Т Плюс»] таких должностей нет. Нет и управления по работе с абонентами», — сказал Краснов.

«Ни один человек на улице не окажется. Вполне возможно, что некоторые работники захотят перейти на городские предприятия», — заявил замглавы администрации Чебоксар Владимир Филиппов.

Если тепловые сети и котельные уйдут концессионеру, то в составе городского имущества остаются производственные базы, склады и ангары. В мэрии и на предприятии заверяют, что «объекты все ликвидные, применение им найти не составит труда».

Благотворительность, «достойная цитаты»

Отвечая на вопросы, директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков сообщил, что в конечном итоге «потребитель получает качество ресурса, инструменты для контроля качества, единое окно в случае происшествий»:

«Первые четыре года мы видим необходимость опережающего финансирования и вложения в теплосетевое имущество в объёме чуть более 2 млрд рублей, при этом 1 млрд рублей готовы вложить собственных инвестиций, так как понимаем, что это первоочередные мероприятия, которые нужно выполнить для улучшения ситуации».

Параметры концессии. Данные мэрии Чебоксар Cap.ru

На вопрос о том, «кто предложил» идти в концессию, Ушаков ответил, что, «наверное, это всё-таки наше решение, так как мы сегодня занимаемся развитием бизнеса, нашей компании».

«И в этой части считаем, что это то самое направление, в которое надо заходить», — отметил руководитель предприятия.

«Когда ваша компания хочет получить прибыль с этих теплосетей?» — поинтересовался Семен Кочкин.

«Это точно не ближайшие лет пять», — сказал Сергей Ушаков.

«То есть получается, что большая крупная компания решила заняться благотворительностью и пять лет будет развивать чебоксарские теплосети?» — уточнил горожанин.

«Считайте, да», — ответил представитель филиала «Т Плюс».

«То, что они занимаются благотворительностью, достойно цитаты», — отреагировал депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (ЛДПР).

В ходе обсуждения депутат городского собрания Чебоксар Сергей Муравьев («Справедливая Россия») заметил, что «мы не знаем, что будет через пять лет, а вы нам говорите про 25 лет», предложив основные ремонтные работы предусмотреть в первые годы.

В свою очередь, депутат Константин Степанов высказал мнение, что это власть вместе с депутатами допустила такую ситуацию с теплосетями в городе, получив «то, что заслужили, — социальную напряжённость». По его словам, «эту тему обязательно нужно политизировать».

«Это конструкция плана по распродаже собственности республики, — предполагает парламентарий, отмечая, что никто не взял ответственность за принятие решений по ситуации с «Коммунальными технологиями». — Только всем награды, только все в общественных советах».

Депутат выступил «резко против этой инициативы», предложив провести «местный референдум» по данному вопросу.