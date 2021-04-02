Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Екатеринбурге ранее судимый гражданин осуждён за покушение на изнасилование девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что местный житель 1974 года рождения по прозвищу «Таксист» посягал на девочку 2008 года рождения. Это произошло 5 октября 2019 года днём в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги у посёлка Медный возле остановки Сады. Ребёнку он угрожал ножом, но та сумела убежать.

Суд назначил подсудимому девять лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. Как сообщает глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, полицейские нашли его в заброшенной бане коллективного сада. Ранее из колонии его освободили по амнистии в 2015 году.