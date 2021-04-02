Тайбэй, , 06:58 — REGNUM На востоке Тайваня 2 апреля при въезде в горный туннель сошёл с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает Центральное информационное агентство страны (CNA).

Железнодорожная авария произошла при въезде пассажирского поезда в горный туннель, расположенный на территории уезда Хуалянь. Всего в восьми вагонах экспресса находилось более 350 пассажиров. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

В настоящее время на месте железнодорожной аварии работают спасатели и медики, которые смогли эвакуировать из первых трёх вагонов около 60 человек. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине 29 марта с рельсов сошёл скоростной экспресс «Интер-сити», следовавший по маршруту Киев — Запорожье.

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