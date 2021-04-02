Челябинск, , 06:24 — REGNUM Жителям Челябинской области рекомендуется ограничить выход из зданий во время сильного ветра. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Если сильный ветер застал на улице, то нужно укрыться внутри помещений, например, в подъездах. Возле стен зданий и на остановках общественного транспорта может быть опасно. Нельзя находиться под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Также важно не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на Южном Урале возможен ветер с порывами до 20 метров в секунду. Стихия ожидается в отдельных районах.

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