Надеждинский район, Приморский край, , 06:26 — REGNUM В Приморье продолжается расследование уголовного дела по факту гибели семьи на реке Суйфун в Надеждинском районе — 29 марта было обнаружено тело мужчины — мужа и отца погибших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

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Труп обнаружили рыбаки на берегу реки неподалёку от места происшествия рядом с рыбачим настилом. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате переохлаждения за сутки до обнаружения. По предварительным данным мужчина потерял сознание от истощения и замёрз.

Как сообщало ИА REGNUM, супруги из Уссурийска с тремя детьми 8 марта выехали на подлёдную рыбалку, на обратной дороге тяжёлый внедорожник проломил лёд, и машина с людьми утонула. Женщину нашли мёртвой около полыньи, со дна реки подняли тела троих детей, мужчину тогда не нашли.