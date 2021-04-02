Загреб, , 07:01 — REGNUM Германия 1 апреля внесла список регионов с высоким риском заражения коронавирусом Истрию и Беловарско-билогорский округ Хорватии, поэтому теперь вся Хорватия стала опасной территорией для посещения. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Государственный эпидемиологический институт Роберта Коха из-за растущего числа новых заражений в двух хорватских округах, которые не были включены в список, обьявил их районами с высоким уровнем опасности инфицирования.

Решение вступает в силу 3 апреля и означает, что все граждане, прибывающее из Хорватии в Германию, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус в течение 48 часов и пройти карантин через десять дней после возвращения.

Истрия вдоль Балеарских островов для немецких граждан до сих пор была редким туристическим направлением, которое не было в списке районов с высоким риском заражения.