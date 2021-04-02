Тегеран, , 07:36 — REGNUM 1 апреля Европейский союз (ЕС) выпустил коммюнике, объявив, что следующая совместная сессия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), включающая Иран и группу 4+1, состоится в режиме онлайн 2 апреля 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно сообщению IRNA, на официальном сайте ЕС было отмечено, что председателем встречи будет заместитель генерального секретаря ЕС по иностранным делам Энрике Мора от имени главного координатора деятельности по СВПД.

На сессии участники сосредоточат свое внимание на возможности возвращения США к ядерной сделке и обеспечении полного, надлежащего выполнения условий СВПД.

Ранее японское информационное агентство Kyodo сообщило, что высшие должностные лица Ирана и ЕС встретились в Германии, чтобы обсудить вероятность возрождения ядерной сделки 2015 года.

Новостное агентство со ссылкой на информированный источник отметило, что на Франкфуртской встрече были предложены конструктивные идеи, направленные на срочное возрождение СВПД.