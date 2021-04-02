Тегеран, , 07:39 — REGNUM 1 апреля министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что ежегодные производственные мощности страны за прошедший иранский год (закончившийся 20 марта) выросли до 25 миллионов тонн. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зангане сделал этот комментарий по итогам 15-й министерской встречи ОПЕК+. Он отметил, что в этом году был зафиксирован рекорд для нефтехимической промышленности, потому что Иран раньше едва ли мог сообщить о ежегодном увеличении производственных мощностей на 25 миллионов тонн.

Министр подчеркнул, что между тем добыча природного газа в стране за тот же период выросла до миллиарда кубометров в сутки.

Он заявил, что Иран по-прежнему твердо привержен соблюдению своих обязательств перед ОПЕК и странами, не входящими в организацию, подчеркнув, что некоторые страны не выполнили свои обязательства, которые были установлены другими членами организации.

«Учитывая, что мировой спрос на нефть снизился на 9,6 млн баррелей в 2020 году по сравнению с 2019 годом, мы все еще не достигли глобального спроса прежнего уровня», — сказал Зангане.