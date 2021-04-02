Пекин, , 07:00 — REGNUM Третья линия по производству вакцины от COVID-19, запущенная китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech, позволяет ей увеличить выпуск препарата до двух млрд доз в год. Об этом 2 апреля сообщает газета Global Times.

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По её данным, Sinovac Biotech уже поставила около 200 млн доз вакцины в более чем 20 стран, которые использовали для вакцинации своего населения уже примерно половину полученного объёма.

По данным на декабрь 2020 года, производственные мощности компании Sinovac Biotech могли обеспечить производство не более 600 млн доз вакцины в год.

Как сообщало ИА REGNUM, закупка и доставка миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 Sinovac обойдётся Албании в 10 миллионов долларов.

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