Тегеран, , 07:43 — REGNUM 1 апреля иранский Корпус стражей Исламской революции отметил 42-ю годовщину установления Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Победа Исламской революции и возвышение священной системы Исламской Республики Иран ознаменовали падение зависимого режима Пехлеви, и вновь созданной системе не потребовалось много времени, чтобы успешно пройти через насильственные волны контрреволюционных, сепаратистских и террористических движений, а также восьмилетнюю навязанную войну, обнажив миру свой огромный и уникальный потенциал стать эффективной моделью правления», — говорится в заявлении КСИР в четверг.

1 апреля 1979 года народ страны последовал призывам ныне покойного Верховного лидера Имама Хомейни, отдав 98 процентов голосов за установление Исламской Республики

Исламская Республика не только является отражением национальной воли иранцев в определении своей судьбы, но и принесла иранскому народу независимость и свободу.