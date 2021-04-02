Тегеран, , 07:41 — REGNUM 1 апреля министр разведки Ирана Махмуд Алави в своем послании по случаю Дня Исламской Республики заявил, что с установлением Исламской Республики в стране Соединённые Штаты Америки утратили свой суверенитет в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Алави отметил, что 1 апреля 1979 года народ страны последовал призывам ныне покойного Верховного лидера Имама Хомейни, отдав 98 процентов голосов за установление Исламской Республики.

«В результате иранцы выбрали религиозную систему управления страной, тем самым положив конец суверенитету США в рамках исламского государства», — подчеркнул министр.

Он также заявил: «День Исламской Республики в Иране является образцом религиозной демократии в мире и примером приверженности свободе».

В послании Алави подчеркнул, что «иранские силы неустанно следят за действиями враждебных формирований и ни на минуту не оставят без внимания их уловки».