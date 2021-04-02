Тегеран, , 07:46 — REGNUM 1 апреля управляющий Центральным банком Ирана (ЦБИ) Абдолназер Хеммати заявил, что страна ожидает скорейшего ответа от Международного валютного фонда (МВФ) на запрос Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хеммати выступил с речью на вебинаре Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Он отметил: «После вспышки коронавирусной инфекции экономике ряда стран, особенно развивающихся, был нанесен серьезный ущерб, и Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии в регионе».

Говоря о санкциях США против Ирана, он подчеркнул, что, несмотря на американские санкции и политику максимального давления, страна смогла преодолеть проблемы и принять соответствующие меры.

Хеммати заявил, что МВФ уже предоставил более 100 миллиардов долларов кредитов 85 странам, подчеркнув, что фонд предоставил почти 16 миллиардов долларов странам Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), в частности Афганистану и Пакистану.

«Иран, являясь одной из первых стран, потребовавших чрезвычайных средств, до сих пор не получил никакой финансовой помощи по непонятной причине», — сообщил глава ЦБ Ирана.

Он назвал такое поведение явным противоречием духу и целям международной организации и заявил, что Иран ожидает, что МВФ ответит на «запрос как можно быстрее без дискриминации и влияния со стороны политических лоббистов или давления со стороны США».