Тегеран, , 07:49 — REGNUM 1 апреля Совет стражей конституции Ирана выступил с заявлением по случаю Дня Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

1 апреля 1979 года по итогам всенародного референдума в Иране более 98 процентов иранского населения проголосовало за установление Исламской Республики под руководством ныне покойного Имама Хомейни.

Согласно заявлению, Совет стражей, являясь одним из ключевых политических органов в стране, высоко оценил действия иранского народа, проголосовавшего за установление Исламской Республикой на своих первых в истории свободных выборах.

«Своими голосами они избрали Исламскую Республику в качестве системы управления страной. С этим событием 42 года назад в истории исламского Ирана открылась новая глава. Этот день, несомненно, является одним из важнейших событий в истории ислама и Ирана», — отмечается в заявлении.

Совет стражей конституции призвал иранский народ обеспечить поддержку Исламской Республики на фоне американских санкций и распространения COVID-19.