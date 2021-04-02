Биробиджан, , 06:14 — REGNUM В Еврейской АО будет построен дом-интернат для престарелых и инвалидов с медицинским обслуживанием на 50 мест. Новое соцучреждение появится в Биробиджане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Интернат построят в рамках национального проекта «Демография». Правительство ЕАО в четверг 1 апреля подписало контракт с подрядной организацией. На строительство выделено 310 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Для социального учреждения построят двух этажное здание с площадками для отдыха, спортивными площадками, пожарным постом, медицинским отделением, складскими и бытовыми помещениями.

«Новый современный дом-интернат позволит улучшить условия проживания граждан старшего поколения, создать условия проживания в стационарном учреждении социального обслуживания максимально приближенными к домашним», — уточнили в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России поддержал предложение ввести лицензирование частных домов престарелых.