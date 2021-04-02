Тегеран, , 07:55 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новая администрация США до сих пор не воспользовалась возможностью возродить ядерную сделку. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на церемонии открытия ряда промышленных проектов, Рухани указал на отсутствие у администрации президента США Джо Байдена практических действий в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Лидер Исламской революции прямо сказал, что если США снимут санкции, Иран вернется к выполнению своих обязательств. Это была беспроигрышная сделка для всего мира и региона, однако американцы не признали соглашение и не воспользовались такой золотой возможностью», — сказал иранский президент.

«Бывший президент США Дональд Трамп сказал лидеру другой страны, что Вашингтон готов помочь Ирану и отправить в Тегеран в качестве подарка несколько вентиляторов», — заявил Рухани, при этом подчеркнув: «Я отметил, что мы готовы экспортировать любое количество вентиляторов, в которых они нуждаются. Американское правительство не имеет никакого представления об Иране».

«Сегодня настала очередь группы 5+1 придерживаться своих обязательств, и они должны знать, что каждый день промедления идет им во вред», — сказал иранский президент.