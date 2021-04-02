Тегеран, , 08:17 — REGNUM 1 апреля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что нынешние санкции против Ирана действуют в полной мере, при этом Вашингтон готов пресечь любую попытку Тегерана уклониться от них. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отреагировал на стратегический документ между Ираном и Китаем, выступая на брифинге для прессы. Он отметил:

«Наша позиция стоит на том, что нынешние санкции в отношении Ирана останутся в силе до тех пор, пока они не будут сняты в рамках дипломатического процесса. Мы будем бороться с любыми попытками уклонения от санкций. Конечно, наша политика санкций на данный момент не изменилась. Однако мы не будем комментировать какие-либо конкретные двусторонние переговоры на этот счет».

«Что касается соглашения между Ираном и Китаем, то нынешние санкции США против Исламской Республики остаются в силе, при этом американские власти пресекут любую попытку уклонения от санкций. Тем не менее, Соединенные Штаты готовы добиваться совместного возвращения к СВПД», — заявил далее Нед Прайс.