Тегеран, , 08:23 — REGNUM 1 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 759. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По словам Лари, за последние 24 часа было выявлено 11 750 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1371 человек госпитализирован. Она отметила, что с учётом 94 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 62 759.

Лари подчеркнула, что 1 626 144 пациента из общего числа 1 897 314 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, около 3989 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что к настоящему времени по всей стране было проведено 12 893 317 диагностических тестов на наличие вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 128 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 800 000 человек погибли.