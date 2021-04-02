Тегеран, , 08:30 — REGNUM 1 апреля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана по правам человека призвал возбудить судебный иск в отношении Соединенных Штатов в связи с совершением целого ряда преступлений в регионе Западной Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Поддержка террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и Аль-Каиды (организация запрещена на территории РФ) в Сирии, согласно замечаниям генерала Флинна и Джейка Салливана соответственно, входит в число преступлений США», — заявил Али Бакери-Кани в своем твиттере.

Чиновник также отметил роль США в нападениях и осаде Йемена, атаках на Ирак под необоснованными предлогами и убийствах более миллиона человек, а также нарушении прав человека в качестве преступлений, которые должны быть рассмотрены в судебном порядке.

Бакери-Кани сделал данные замечания в ответ на недавно опубликованное письмо, в котором приводится сообщение советника Джо Байдена по безопасности о том, что Аль-Каида (организация запрещена на территории РФ) является причиной вмешательства США в сирийские дела.