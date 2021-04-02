Тегеран, , 08:00 — REGNUM Национальное единство служит национальным интересам страны, содействуя достижению устойчивого развития и благосостояния народа, отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Instagram.

Глава МИД также подробно остановился на документе о всеобъемлющем сотрудничестве, подписанном между Ираном и Китаем в Тегеране 27 марта, сообщило иранское агентство IRNA.

«Продвижение комплексных и сбалансированных отношений с миром, соответствующих нынешней эпохе в международном сотрудничестве, гарантировало бы дальнейшее развитие Ирана и благополучие иранцев», — отметил Зариф.

Ссылаясь на документ о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Китаем, иранский дипломат отметил, что соглашение заключено на основе международных принципов и включает в себя вопросы политического, экономического и стратегического характера.

Зариф подчеркнул: «Документ направлен на развитие научных связей, а также является дорожной картой продвижения всестороннего сотрудничества в оборонной, культурной, политической и экономической сферах между двумя азиатскими государствами с богатой цивилизацией».