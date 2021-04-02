Загреб, , 06:59 — REGNUM Хорватия получит 747 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. Это было объявлено 1 апреля в ходе переговоров в комитете постоянных представителей государств-членов Европейского союза. Вакцина будет доставлена к концу июня 2021 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Сделка была достигнута почти через неделю с тех пор, как лидеров государств-членов ЕС призвали действовать «в духе солидарности», чтобы распределить дополнительные 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Напомним, Хорватия испытывала дефицит в вакцинах, потому что заказывала самую большою партию вакцины компании AstraZenece, которая нарушала контракты и доставляла значительно меньшее число вакцин. Другие производители более или менее соблюдали условия сделки с определенными задержками, которые, тем не менее, были не настолько велики по сравнению с AstraZeneca.