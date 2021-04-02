Вашингтон, 2 апреля, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Комплексный и изощренный характер якобы имеют действия России, которая в последнее время проявляет активность в районе Аляски. Об этом заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен ван Хёрк, 1 апреля сообщает издание Business Insider.

Цитаата из видео на YouTube Сквозь лед. Российский атомоход в Арктике

Он пояснил, что из-за развития технологий требуется больше средств для того, чтобы перехватывать российские самолеты. По словам Хёрка, боевые машины России остаются в зоне опознавания ПВО Аляски по несколько часов.

Генерал также добавил, что в течение 2020 года в указанном им районе летчики НАТО сопроводили такое количество российских военных самолетов, какого не наблюдалось за предыдущие годы со времен холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта три атомные подводные лодки российского ВМФ впервые в истории современной России вместе всплыли во льдах Арктики.