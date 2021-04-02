Шанхай, Китай, , 06:05 — REGNUM Восточно-китайский город Шанхай запустил программу, направленную на удвоение доходов от туризма в течение следующих пяти лет, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Шанхай принял 236 млн внутренних посетителей в 2020 году, несмотря на влияние COVID-19, а доходы от внутреннего туризма достигли 280,95 млрд юаней (около $42,8 млрд), сообщил директор муниципального управления культуры и туризма Фан Шичжун.

Выступая на выставке Tourism Plus Shanghai 2021, первой в городе комплексной туристической выставке, Фан отметил, что муниципальное правительство будет стимулировать культурный туризм, исследовать новые каналы туристического потребления и модернизировать цифровизацию туристической индустрии, чтобы позволить большему количеству мероприятий начать вести бизнес онлайн.

Фан сказал, что Шанхай планирует построить 20 «умных» живописных районов и 600 «умных» отелей, оснащенных интеллектуальными устройствами, в 2021 году. Город также будет развивать несколько ведущих мировых туристических брендов и флагманских туристических мероприятий, а также обучать еще больше профессионалов в этой отрасли, добавил он.