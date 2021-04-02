Пекин, , 05:59 — REGNUM Китай изучает способы использования цифрового юаня для трансграничных транзакций, чтобы удовлетворить рыночный спрос, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа

Народный банк Китая совместно с Гонконгским валютным управлением работает над техническим тестированием применения цифрового юаня при осуществлении трансграничных платежей на материковой части Китая и в Гонконге, заявил на пресс-конференции официальный представитель банка Ван Синь.

С этой целью банк также сотрудничает с центральными банками Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках многостороннего исследовательского проекта, сказал Ван

Тестирование цифрового юаня Китая неуклонно прогрессирует, и все больше тестовых сценариев начинают применяться. Несколько китайских городов, включая Пекин, Шэньчжэнь и Сучжоу, внедрили эту цифровую валюту в пилотном режиме еще в прошлом году.