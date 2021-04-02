Душанбе, , 06:05 — REGNUM В Таджикистане на горном полигоне Ляур 1 апреля прошли тактические учения с боевыми стрельбами экипажей танков Т-72 российской военной базы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Подразделения базы для отработки боевых упражнений совершили форсированный марш на «танковую директрису» горного полигона Ляур.

«Наводчики-операторы и командиры боевых машин выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей. Огонь танкисты вели из 125-мм пушек по динамическим мишеням, имитировавшим бронированную технику противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 70 секунд, на которые динамические мишени появлялись в поле видимости танкистов, наводчики должны были обнаружить и уничтожить «бронированные» цели. Одновременно командиры танков отрабатывали поражение воздушных целей с помощью крупнокалиберных зенитных пулемётов «Утёс».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели антитеррористические учения.

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