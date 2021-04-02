Габороне, , 05:51 — REGNUM Парламент Ботсваны продлил действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент страны Мокветси Масиси в ходе обращения к народу.

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«Стремительный рост количества случаев заболевания по всей стране, особенно в Габороне, Палапие и Френсистауне, задействовал такие людские и финансовые ресурсы, которых мы не ожидали», — объяснил он.

Масиси добавил, что действие ограничений продлевается еще на полгода. При этом власти республики уже ограничили перемещение людей между регионами на время Пасхальных праздников. Отмечается, что к настоящему времени в Ботсване зафиксировали 40 878 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умер 591 человек.