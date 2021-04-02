Хух-Хото, Китай, , 05:49 — REGNUM Объем контейнерных перевозок по грузовой железнодорожной линии Китай — Европа в сухопутном порту Эрэн-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая за первый квартал этого года превысил 60 тыс. двадцатифутовых эквивалентов, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа

Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутный портом на границе Китая и Монголии, обслуживающим 45 маршрутов грузовых поездов направления Китай — Европа. По данным компании China Railway Hohhot Bureau Group Co., Ltd., с целью дальнейшего повышения эффективности перевозок грузовых поездов Китай — Европа порт прилагает усилия по упрощению ряда процедур.

Запущенное в 2011 году грузовое железнодорожное сообщение Китай — Европа считается важной частью инициативы «Пояса и пути», направленной на стимулирование торговли между Китаем и странами инициативы. Направление оставалась надежным транспортным каналом в условиях вспышки коронавируса.