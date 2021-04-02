Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай расширил программу вакцинации против COVID-19 на людей возрастом старше 60 лет, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

Люди в возрасте старше 18 лет охвачены действующей программой вакцинации, говорится в документе о вакцинации против COVID-19, опубликованном комиссией на официальном сайте.

Рекомендуется, чтобы люди старше 60 лет получали вакцину, так как они подвергаются высокому риску тяжелых симптомов и гибели после заражения вирусом, говорится в документе.