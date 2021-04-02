Ульяновск, , 05:40 — REGNUM В Ульяновской области заражение коронавирусом выявлено ещё у 99 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 785 530 лабораторных исследований на коронавирус, обследованы 750 559 человек.

По результатам тестов заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 51 021 человека, в том числе за последние сутки — у 99 жителей. Под наблюдением остаются 8632 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область поступило 7300 доз вакцины от COVID-19, всего передано 64 992 дозы.