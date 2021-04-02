Москва, 2 апреля 2021, 05:39 — REGNUM Ядро русской идентичности формирует особое представление о нашем мире, как вместилище Бога во всех смыслах, а не как покинутого Богом места, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, русская идея о том, что Бог постоянно присутствует в нашем мире, а сам мир не покинули ни Бог, ни смысл. При этом, русская Душа находится посреди этого мира и взыскует к целостности. При этом, католицизм навязал людям наличие чистилища, где можно что-то «переиграть», а значит нет окончательности в грехе, а затем протестантизм объявил о богопинутости этого мира.