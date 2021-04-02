Москва, 2 апреля, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Ядро русской идентичности формирует особое представление о нашем мире как вместилище Бога во всех смыслах, а не как покинутого Богом места, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

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«Идея России, если говорить о ней как о метафизике, простая — это потустороннее в посюстороннем. Или, как говорят научно, трансцендентное в имманентном. Нет этой идеи в протестантизме, нет ее в принципе. Там в принципе мир богооставлен. Там Бог в мире не присутствует. И тут еще вопрос, как русское язычество связано с русским православием, и в какой степени русское православие и русский коммунизм являются русскими, а это так», — заявил Кургинян.

По его словам, русская идея о том, что Бог постоянно присутствует в нашем мире, а сам мир не покинули ни Бог, ни смысл. При этом русская душа находится посреди этого мира и взыскует к целостности. При этом католицизм навязал людям наличие чистилища, где можно что-то «переиграть», а значит, нет окончательности в грехе, а затем протестантизм объявил о богопокинутости этого мира.

«Это очень глубокие русские коды, и вне них никакие скрепы здесь построены быть не могут», — подытожил эксперт.