Улан-Удэ, , 06:04 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 144. Об этом утром 2 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 174 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 790 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 486 больных. На амбулаторном лечении находятся 353 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 515 (+70) человек.

В реанимации остаются 62 пациента в тяжёлом состоянии (35 — старше 65 лет). В том числе 21 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (13 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 72,6% — из 669 перепрофилированных коек занято 486.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии летальные случаи среди пациентов с коронавирусом продолжают регистрироваться ежедневно.

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