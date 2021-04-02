Париж, , 05:37 — REGNUM Решение французского правительства ожидать согласования российской вакцины «Спутнику V» со стороны регулятора ЕС, а не одобрить ее использование самостоятельно, осудил лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Об этом он заявил 1 апреля в эфире радио RTL.

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Политик отметил, что вакцинация в стране проводится медленно и это объясняется политическими мотивами. По словам Меланшона, «Спутник V» является эффективной вакциной и это подтверждает тот факт, что ее применение одобрили по меньшей мере 57 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала власти Франции начать закупки российских и китайских вакцин от коронавирусной инфекции.

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