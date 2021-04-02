Благовещенск, , 05:36 — REGNUM В Приамурье за последние 24 часа выявили ещё 19 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 18). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 906 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 13 человек болеют ОРВИ. У пяти пациентов на фоне COVID-19 диагностирована пневмония. Ещё один инфицированный коронавирусом переносит заболевание бессимптомно.

В Амурской области провели уже почти 865 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за последние сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом (днём ранее — два). За всё время в области жертвами COVID-19 стали 245 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, иск об отмене в России масочного режима отклонён Верховным судом на заседании 1 апреля.