Москва, , 05:28 — REGNUM Серьезнейшей проблемой России на предстоящие четыре года станет стремление обывателя отшатнуться в сторону тех, кто сеет хаос в России, а бюрократия, делавшая ставку на обывателя и презирающая гражданина, окажется обесточенной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире

«Вы увидите довольно быстро, что бюрократия не любит гражданское общество. Она его физиологически ненавидит (особенно в России). И она, конечно, тяготеет к обывателю. Он для нее паинька и все прочее. И при определенных нагрузках малых электоральных и прочих, обыватель может поддержать власть, дающую ему некий покой. Все резко меняется в тот момент, когда этот относительный покой перестает существовать. В этот момент возникают хаоты, к которым шарахается часть обывателей, испуганная тем, что надо приносить какие-то жертвы. Далее возникает вопрос, что бюрократия оказывается без ничего и внутри всего этого дела чуждое ей гражданское общество вступает в некие схватки с хаотами и частью этих обывателей на свой собственный страх и риск, потому что бюрократия обесточена», — заявил Кургинян.

И дело в том, что в ситуации отсутствия равновесия бюрократия оказывается обесточенной, потому что она ненавидит граждан, это и есть практическая проблема для России в течение ближайших четырех лет, уверен политолог. Когда обыватель примкнет к тем, кто сеет хаос в России — вопрос времени, и как это происходит, было видно на примере Белоруссии и протестов против ее президента Александра Лукашенко.

«Лукашенко был уверен, что обыватель будет ему благодарен по гроб жизни, и вроде есть за что. А он его послал на три буквы, как он послал Брежнева. Это свойство обывателя внутреннее. Это его сущностная природа», — добавил политолог.