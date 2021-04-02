2 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Владивостока, который является столицей не только края, но и Дальнего Востока, возмущены состоянием города и просят губернатора Приморья Олега Кожемяко отправить мэра Олега Гуменюка в отставку. Глава региона дал градоначальнику последний шанс.

Валерия Иванова, , 10:41 — REGNUM В соцсетях и мессенджерах Приморья активно обсуждается последние два месяца предполагаемая отставка мэра Владивостока Олега Гуменюка. Горожане выражают недовольство его работой, а буквально 31 марта губернатор Олег Кожемяко при личной встрече с городским главой открыто сказал о неэффективности действующей команды мэрии Владивостока.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк Vlc.ru

Читайте также: Мэру Владивостока пророчат отставку после 17 марта

Кожемяко потребовал у Гуменюка отчитаться о работе по наиболее резонансным вопросам: ликвидации последствий ноябрьского «ледяного» дождя, благоустройству общественных территорий, ремонту и содержанию городских дорог, строительству многоярусных парковок.

Ответы градоначальника губернатора не удовлетворили, но он всё-таки дал последний шанс на исправление ситуации, конкретно — месяц.

Олег Кожемяко подчеркнул, что неэффективность действующей команды мэрии Владивостока демонстрирует состояние городских дорог, включая те, которые были совсем недавно отремонтированы, но уже «выглядят ужасно», и затягивание сроков по целому ряду масштабных и социально значимых объектов в краевой столице.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк Primorsky.ru

«Если глава и его команда не осознают важность вверенного им направления или не в состоянии справиться с ворохом проблем, будем принимать меры. Вопрос стоит остро и ребром по наведению порядка в городе и способности администрации это делать. Так, чтобы люди видели и не писали массовые обращения», — сказал губернатор.

Написал АлексS на официальной странице Кожемяко в Instagram. «Городу нужен новый мэр».

«Так давно надо было решение принять», — поддержал gennadiielovskii.

«Мэр Гуменюк — управленческий импотент», — считает evgenych86.

«Он не устал. Он просто никто. Такого у нас ещё не было. Город превратился в одну большую помойку. Даже центр утопает в грязи. Олег Николаевич! У нас когда-нибудь будет хозяин в городе? Хуже ещё никогда не было. Зачем нам нужен такой мэр, как нынешний? Уже над нами все смеются. Спрашивают, где мы такое чудо нашли? Попросите его покинуть это место», — советует allabobrova14.

«Кругом ветки валяются. Кругом грязь и мусор», — пишет malexey99.

vgorbunov63 «Я бы хотел порекомендовать нашему мэру ездить на работу на электричке. Вот там ужас начинается с Чайки — свалки вдоль всех железнодорожных путей вплоть до железнодорожного вокзала. И это тоже лицо города и тоже парадный подъезд».

«Процедура по легализации отставки мэра Гуменюка запущена — Кожемяко вывел историю в публичное поле. Если раньше он всегда выводил из-под удара Гуменюка, то сейчас наступил момент, при котором подобная тактика становится токсичной для региональной власти. Запрос на обновление городской власти уже достиг своего апогея», — подытожил Telegram-канал «Эксперты Приморского края».

Как сообщало ИА REGNUM, слухи о смене главы столицы Приморья ходят с начала 2021 года.